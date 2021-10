POZZUOLI – Sabato 16 ottobre, alle ore 12, nei locali di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, sarà inaugurata la mostra fotografica di Anna Camerlingo, dal titolo “In scena”, organizzata da Arteteca di Maurizio Marino e patrocinata dal Comune di Pozzuoli. L’evento fa da prologo alla seconda edizione del Premio Letterario Paolo Villaggio, la manifestazione che intende premiare, nel campo della letteratura umoristica, i giovani autori e autrici delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Campania e che è in programma, sempre al Rione Terra, giovedì 21 ottobre. “In scena” è un racconto per immagini di 15 artisti dello spettacolo italiano ritratti un attimo prima o, immediatamente dopo, l’ingresso in scena. Tra questi: Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Margherita Buy, Massimiliano Gallo e Adriano Falivene. Da “I bastardi di Pizzofalcone” a “Il commissario Ricciardi”, fino a “Il silenzio Grande” (ultimo film di Alessandro Gassmann), Anna Camerlingo è tra le fotografe più richieste ed apprezzate del cinema, così come del teatro e delle produzioni televisive italiane. L’ingresso alla mostra, visitabile sino al 30 ottobre 2021 dalle 9 alle 16:30, è gratuito ma è obbligatorio possedere una certificazione verde covid-19 (green pass). Per informazioni ci si può rivolgere all’info point del percorso archeologico in Largo Sedile di Porto, telefono 08119936286.