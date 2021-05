POZZUOLI – “Scuola, lavoro, territorio. L’istruzione per la crescita dei Campi Flegrei” è il titolo del convegno che si terrà martedì 25 maggio – ore 10,30 – all’Ipseoa Petronio di Pozzuoli. All’iniziativa, introdotta dal dirigente scolastico Filippo Monaco, parteciperanno Lucia Fortini, assessore regionale alla scuola, Anna Attore, assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pozzuoli, Roberto Laringe, presidente di Federalberghi Campi Flegrei e Giampietro Tipaldi, segretario generale Cisl di Napoli. Modera Ciro Biondi, giornalista.

UNA REALTA’ – «Con questa iniziativa – dichiara Filippo Monaco – vogliamo fare il punto del lavoro che come Istituto stiamo portando avanti con le aziende del territorio. Non si tratta soltanto di essere in sintonia con le imprese per il PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, vale a dire l’ex Alternanza Scuola Lavoro. Abbiamo la necessità di pensare a quello che sono gli sbocchi professionali per i nostri studenti. Con il convegno abbiamo pensato di mettere insieme più realtà come la Regione, il Comune, le parti sociali e gli imprenditori per discutere insieme sui prossimi passi da fare. Si tratta di una visione che deve coinvolgere anche le altre scuole del territorio flegreo in un percorso comune. Vogliamo far in modo che l’iter formativo scolastico possa attivare le competenze necessarie che possano servire allo sviluppo turistico ed economico dei Campi Flegrei. È una sfida a cui la scuola non può mancare».