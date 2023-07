«Agosto di fuoco» a Pozzuoli con Sarnelli, Tammaro e Bennato: il sindaco Manzoni annuncia 10 eventi gratuiti

POZZUOLI – Dieci eventi gratuiti per l’estate puteolana che si accinge a decollare in tre zone-cuore della città: Rione Terra, Villa Avellino e la Darsena di Pozzuoli. Sette le star pronte ad esibirsi dal 10 agosto al 1 settembre: Eugenio Bennato, Ciccio Merolla, Pietra Montecorvino, Tony Tammaro, Monica Sarnelli, Antonio Fresa e Paolo Pagnani nell’ambito della kermesse “Terra del Mito” che si esibiranno a Villa Avellino. A questi si aggiungono tre spettacoli gratis al Rione Terra e tre momenti della tradizione puteolana di ferragosto: il “Pennone a mare” preceduto il giorno prima da uno spettacolo itinerante e dalla festa popolare in programma per il 15 agosto tra l’antico porticciolo dei pescatori e il centro storico della città. E’ questo, in sintesi, il cartellone degli eventi estivi che andranno in scena nella città di Pozzuoli che si accinge a vivere un agosto all’insegna del divertimento.

GLI EVENTI – L’annuncio degli spettacoli -tutti gratuiti- è stato dato a “Cronaca Flegrea” dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni: «È bellissimo vedere tanta gente in città. Abbiamo programmato un cartellone di eventi che accontenta tutti e la risposta dei puteolani e dei turisti è stata eccezionale. Ogni sera – ha detto Manzoni – c’è almeno uno spettacolo gratuito al Rione Terra di altissima qualità, tra la terrazza panoramica e i vicoli della rocca, oltre alle fiabe in Villa, anch’esse gratuite ed i meravigliosi concerti gratuiti della rinnovata Area Spettacolo di Villa Avellino, il tradizionale pennone a mare, la festa di ferragosto e lo spettacolo itinerante tra la Darsena e il centro storico. Per questo fine luglio, tutto agosto e settembre riserveremo ancora molti spettacoli, ogni sera. Non era mai accaduto che Pozzuoli offrisse un cartellone del genere. Siamo felici ed emozionati».

IL CARTELLONE

Villa Avellino

10/08 – Eugenio Bennato

12/08 – Ciccio Merolla

14/08 – Pietra Montecorvino

16/08 – Tony Tammaro

21/08 – Monica Sarnelli

30/08 – Antonio Fresa

01/09 – Paolo Pagnani

Rione Terra – Terrazza Centimolo Rione Terra

28/07 – Ore 19:30 – Pacchiello, venditore ambulante di taralli caldi caldi e guai neri neri – di Pasqual Ferro con Roberto Capasso

29/07 – Ore 22:00 – Suggestioni musicali con Rosanna Iannaccone

30/07 – Triotarantae – musiche e danze della tradizione popolare

Ferragosto Puteolano – Darsena

14/08 – Spettacolo itinerante

15/08 – Pennone a mare

15/08 – La grande festa popolare