A Quarto arriva l’app Junker per differenziare modo corretto e sostenibile i rifiuti

QUARTO – Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata, né confusione in presenza di un rifiuto del quale non si conosce il corretto conferimento. Sul territorio comunale di Quarto, grazie alla campagna di comunicazione finanziata interamente dal CONAI per il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, da oggi è attiva «Junker»: l’app per la raccolta differenziata, che ogni giorno aiuta oltre 2 milioni e mezzo di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti. L’app viene messa gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine di Quarto.

COME FUNZIONA – Per iniziare a usare Junker, basta scaricare l’app sul proprio smartphone (Android, Apple o Huawei). Da quel momento i cittadini di Quarto avranno a disposizione un vero e proprio tutor personale, che li aiuterà a differenziare senza errori. In caso di dubbi, basta inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza. Junker, che è tradotta in 12 lingue, è accessibile anche ai non vedenti. E se, tuttavia, dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

UN’UNICA APP, TANTI SERVIZI PER L’AMBIENTE – Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un unico strumento tanti diversi strumenti. Al suo interno i cittadini troveranno infatti quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, la mappa dell’Isola Ecologica e di tutti gli eco-punti per la raccolta degli abiti usati presenti sul territorio comunale. Grazie a questa App, inoltre, i cittadini avranno anche la possibilità di ricevere messaggi diretti dagli uffici comunali in merito ad avvisi, iniziative, eventuali interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici. «Grazie ai fondi ottenuti dal CONAI, abbiamo avviato in queste ultime settimane numerosi incontri pubblici con la cittadinanza e con le scuole del territorio, in modo da migliorare la qualità e la percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Antonio Sabino – Nell’ambito di questo contributo CONAI, senza alcun onere per i nostri cittadini, abbiamo attivato questo servizio interattivo che riunisce notizie e informazioni utili per una corretta differenziata».