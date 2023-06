A Pozzuoli una fiaccolata contro le guerre e per la tutela dell’ambiente e della salute

POZZUOLI – Una fiaccolata contro tutte le guerre, per la tutela dell’ambiente e della salute e per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale. L’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, il Movimento FreePozzuoli e le Associazioni Licola Mare Pulito, Legambiente “CittàFlegrea”, Eco della Fascia Costiera, hanno organizzato una fiaccolata per la giornata di venerdì, alle 18, con concentramento presso la Chiesa dell’Assunta alla darsena . Un’iniziativa contro tutte le guerre, in particolare in Ucraina, che provocano distruzioni e morti; per una sanità che riesca ad assicurare le cure e gli accertamenti necessari soprattutto ai malati oncologici; per mettere in sicurezza la discarica di Via Provinciale Pianura; per evitare scarichi a mare; per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale.

IL CORTEO – «La salute dell’area Flegrea (e non solo) è a rischio. La discarica di Via Provinciale Pianura, sequestrata lo scorso 14 dicembre perché colma di rifiuti tossici,, il cui percolato -secondo il CTU- ha raggiunto falde acquifere e terreni coltivati va messa in sicurezza. .. Nel provvedimento di sequestro è indicato che lo stesso proprietario del suolo, sotto la sorveglianza dei Carabinieri dei NOE, ha il compito di provvedere. Nel contempo si dovrebbero controllano i pozzi privati – affermano i promotori della fiaccolata – Un’altra problematica assurda che ha spinto la popolazione a scendere in piazza è la barzelletta sanitaria che si consuma ogni mese con l’esaurimento del budget per gli esami clinici entro i primissimi giorni di ogni mese. Chi arriva tardi si arrangia: o aspetta il mese successivo o è costretto a pagare. E i malati cronici? I malati oncologici? Chi li tutela? L’alternativa è recarsi presso i congestionatissimi ospedali, dove non è prevista, per questa categoria di pazienti, alcun canale preferenziale. All’iniziativa sono stati invitati i Sindaci della “Città Flegrea”, la baby Sindaca ed i cittadini tutti. Si prevede la partecipazione di molti bambini , il cui futuro va preservato a tutti i costi. Deve essere cura delle famiglie, infatti, mettere in campo azioni di partecipazione attiva, per comunicare alle istituzioni responsabili di tale inerzia che il cittadino ha perso la pazienza e che la salute dei propri figli è il bene più prezioso che una città debba preservare. Sarà questa sfilata pacifica, con le fiaccole accese, a mandare un messaggio deciso: la popolazione flegrea non è più disposta ad aspettare».