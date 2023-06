BACOLI/ Zerocalcare celebra Miseno e la Casina Vanvitelliana nella nuova serie animata

BACOLI – Zerocalcare celebra Miseno e la Casina Vanvitelliana. E lo fa attraverso la serie animata “Questo mondo non mi renderà cattivo” per la piattaforma di streaming Netflix. «Siamo onorati che siamo stati riprodotti, alle pareti della nuova opera televisiva, le immagini del Real Sito Borbonico del Fusaro e dell’antico porto militare di Miseno, con vista su Procida e Ischia. Bacoli splende sempre di più ed è il segnale che la nostra terra sta assumendo una visibilità internazionale – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – . Una promozione enorme che fa accorrere ogni giorno nel nostro paese tantissimi turisti. E tanti stranieri e scolaresche. Ringrazio i vignettisti flegrei della produzione, per questo straordinario regalo alla nostra terra».