A Pozzuoli prende il via la campagna di prevenzione delle malattie pelviche

POZZUOLI – Prenderà il via nella giornata di venerdì 14 giugno la campagna di prevenzione delle malattie pelviche Eva Point, promossa dalla dottoressa Elvira Pirolo e dall’assessore alle Politiche Sociali Fabiana Riccobene, insieme alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, nell’ambito della prevenzione donna. L’iniziativa si svolgerà per l’intera giornata di venerdì. «Tutte le donne interessate potranno recarsi all’Eva Point di Pozzuoli, in via Anfiteatro, 3 oppure contattare i numeri 3405035387 -3346654459 per prenotazioni. Sarà possibile prenotare visite finalizzate alla preparazione alla gravidanza; alla preparazione alla menopausa; al ringiovanimento vulvare; all’incontinenza urinaria; alla lassità vaginale e, infine ai fastidi vaginali associati ai rapporti sessuali. L’assessorato alle Pari Opportunità supporta questa iniziativa nell’ottica della prevenzione e della informazione per affiancare le donne in ogni aspetto della loro vita quotidiana – si legge in una nota – La CPO esprime il suo più totale sostegno a questa iniziativa di importante supporto alla salute intima femminile, che troppo spesso le donne trascurano per “mancanza di tempo” o semplice sottovalutazione. Si invitano alla partecipazione le donne di tutte le età, perché non bisogna mai dimenticare di prendersi cura di sé a 360 gradi: nessun aspetto della femminilità va trascurato! Finalmente anche a Pozzuoli puoi prenotare la tua consulenza».