A Pozzuoli l’incontro “Parla cu ‘mme” per superare il disagio e l’isolamento sociale dei giovani

POZZUOLI – L’associazione Hikikomori Italia, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Arte nei Campi Flegrei e il patrocinio dell’ Ordine degli Psicologi ha organizzato – per la giornata di domani, 22 dicembre, alle 10.30 presso il Rione Terra – un incontro con i giovani. La tematica è il disagio legato all’isolamento sociale. Si darà voce ad una problematica di cui si parla troppo poco, ma diventata molto comune e non solo tra i giovani.