A Pozzuoli la giornata dedicata alla prevenzione rivolta alla comunità LGBTQIA+

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli sarà presente l’11 marzo alla giornata dedicata alla prevenzione rivolta alla comunità LGBTQIA+. La manifestazione andrà in scena dalle ore 10.00, presso il Palazzo Migliaresi nel Rione Terra a Pozzuoli. Organizzata dalla P&P Academy Aps e dal Presidente Osservatorio LGBTQIA+ Regione Campania, è patrocinata dalla Regione Campania, Ambito Sociale 12 e 13, Antinoo Napoli e Commissione Pari Opportunità del comune di Pozzuoli. All’evento saranno presenti l’assessora regionale Lucia Fortini; il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, l’assessora alle politiche sociali Fabiana Riccobene ed altri amministratori comunali dell’ambito 12 e Ambito 13 , la dottoressa Orsino Irene del Comune di Ischia, I Centri Antiviolenza, i centri lgbtqia+ , la CPO del Comune di Pozzuoli nella persona del Presidente Carla Ilenia Caiazzo e Rosario Ferro, referente piano di prevenzione – scuole che promuovono salute asl Napoli 2nord; Carlo Oneto, responsabile gruppo salute Antinoo Arcigay Napoli – progetto HIV Tutor Care.

L’IMPEGNO – «La nostra partecipazione sottolinea l’impegno nel garantire pari diritti e accesso ai servizi di prevenzione per tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. – fa sapere Carla Caiazzo a nome della CPO di Pozzuoli –Nel nostro lavoro quotidiano, ci stiamo attivamente dedicando alla proposta di modifica del regolamento della Commissione, affinché uomini e donne appartenenti alla comunità LGBTQIA+ possano farne parte. Crediamo che l’inclusione e la rappresentanza siano fondamentali per costruire politiche realmente efficaci e vicine alle esigenze di tutti i cittadini. Inoltre, come Commissione, abbiamo deciso di approfondire lo studio di ulteriori proposte da portare all’attenzione del Consiglio Comunale, con l’obiettivo di promuovere iniziative concrete a favore delle pari opportunità e della tutela dei diritti. Nei prossimi giorni, renderemo noti nuovi progetti e attività rivolte alle donne, con particolare attenzione alla prevenzione e al benessere fisico e mentale».