POZZUOLI – Un nome e un logo dietro ai quali si celano molteplici significati, ricordi e un profondo sentimento d’amore e di amicizia. Si chiama “Ke-Pollo da Bombò” la polleria che ha appena aperto i battenti a Monterusciello, in via Gino Severini 13/A. E’ la nuova creatura commerciale creata da un gruppo di amici che stanno trasformando la zona in un polo della gastronomia di qualità. Dopo il pub “Bob&Clare” e la pizzeria “Pizza City 2.0” è arrivato anche “Ke-Pollo da Bombò” che offre ai proprio clienti ogni tipo di specialità allo spiedo a partire, ovviamente, dal pollo. Il taglio dl nastro alla nuova attività è avvenuto giovedì scorso, dando il via a una tre giorni di “sold out”. “Ke-Pollo da Bombò” è aperto dal lunedì al sabato. Per contatti: 3533205199.

