MONTE DI PROCIDA – Accesso gratuito a tutti gli impianti sportivi coperti e scoperti del Comune di Monte di Procida. Lo ha stabilito un’ordinanza sindacale attraverso la quale le strutture sono state messe a disposizione di associazioni sportive, parrocchie e di tutte le associazioni del territorio che ne faranno richiesta per lo svolgimento delle proprie attività. Le palestre annesse agli istituti scolastici e le aree esterne alle strutture sono: Pala Pippo Coppola, Palestra Aldo Romeo, Palestra di Via Panoramica e Parco del Benessere. Le aree e palestre dall’8 al 31 luglio 2020 saranno destinate ad uso interamente gratuito a tutte quelle associazioni sportive, parrocchie ed associazioni del territorio che intendano promuovere pratiche sportivo/ricreative dal lunedì al sabato, secondo orari diversi stabiliti tra le stesse e nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.

GLI IMPIANTI – Le associazioni sportive, le parrocchie e le associazioni del territorio, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, per poter usufruire di tali strutture dovranno organizzarsi secondo un protocollo d’intesa tra loro sottoscritto che vada a gestire e definire gli orari di fruizione e ripartendoli tra tutti i richiedenti per favorire il maggiore utilizzo delle strutture all’aperto e aperte al pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza, individuando un soggetto tra i firmatari che funga da coordinatore. «Era importante far ripartire lo sport e le attività ricreative a Monte di Procida, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti anti Covid – così il Sindaco Giuseppe Pugliese – Quindi il Comune di Monte di Procida mette a disposizione delle associazioni sportive, delle parrocchie e delle associazioni del territorio le strutture coperte e scoperte dove svolgere attività sportive e ricreative a titolo completamente gratuito».