A Bacoli va in scena “Menopausa: un viaggio di trasformazione”

BACOLI – L’Associazione IO, DIANA presenta “Menopausa: un viaggio di trasformazione”, una tavola rotonda aperta alla cittadinanza dedicata alla menopausa, in programma 17 gennaio ore 17 presso Sala Ostrichina, Parco Borbonico del Fusaro, con il Patrocinio Morale del Comune di Bacoli. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e sociale del territorio e sostiene la candidatura della Città di Bacoli a Capitale Italiana della Cultura 2028, promuovendo il benessere, la partecipazione e la consapevolezza come elementi fondamentali di una comunità attenta alla qualità della vita. L’evento nasce con l’obiettivo di affrontare la menopausa come una fase di trasformazione, da accogliere e comprendere, attraverso un confronto multidisciplinare tra professionisti che operano quotidianamente nel campo della salute, della prevenzione e della cura della persona. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di: Maura Perrone, Psicoterapeuta; Serena Morra, Biologa Nutrizionista; Simona Serpico, Personal trainer; Giusy Vigliotti, Ostetrica; Angela Vitiello, Responsabile comunicazione Novabee; Francesco Rigatti, Ginecologo; Luisa Gallo, titolare del centro estetico “La Quintessenza” e presidente dell’Associazione IO, DIANA. Attraverso interventi tematici e momenti di dialogo, i relatori offriranno al pubblico spunti di riflessione e strumenti pratici per prendersi cura di sé, rafforzare l’autostima e vivere la menopausa come parte di un percorso di crescita personale e collettiva. L’incontro si concluderà con un momento conviviale: coffee break offerto da Cosmetica Flegrea. L’ingresso è libero. L’evento rappresenta un momento di sensibilizzazione aperto alla comunità e si inserisce in una progettualità più ampia che IO, DIANA ha già avviato e intende sviluppare nel tempo, con ulteriori iniziative dedicate alle donne e al territorio, in coerenza con i principi di inclusione, benessere e sviluppo culturale sostenibile.