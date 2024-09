A Bacoli si presenta il romanzo giallo “la dama del Fusaro”

BACOLI – A cura dell’Associazione “L’Immagine del Mito” la presentazione del romanzo giallo “La dama del Fusaro” di Eduardo Moccia che si terrà sabato 28 settembre, alle ore 18, presso la biblioteca “Plinio il Vecchio” del Comune di Bacoli in via Cerillo, 56. L’interessante iniziativa rientra nell’ambito dell’azione di promozione e sviluppo dei prodotti, dell’ambiente e della cultura del territorio dei Campi Flegrei che l’associazione svolge da molti anni.

IL GIALLO – Non poteva non essere che Bacoli il luogo più idoneo per presentare un romanzo giallo ambientato nei pressi del lago del Fusaro dove, agli inizi degli anni cinquanta del secolo scorso, avvenne un efferato delitto di una donna, rimasto ancora oggi avvolto nel mistero. Chi sarà mai la giovane donna senza nome, ritrovata senza vita, sulle sponde del lago di fronte alla antica casina vanvitelliana di origine borbonica? Primi protagonisti dell’intricata vicenda sono un uomo che vive in una fattoria nei pressi del lago, un cane husky, un asino e due personaggi molto diversi tra loro di due continenti lontani. Tanti i colpi scena e gli interrogativi con cui Eduardo Moccia, agente di commercio prestato al mondo della narrativa, ormai al suo quarto romanzo, con un attento gioco di ritmi efficaci e tensioni riesce a coinvolge il lettore nella risoluzione del caso. I dialoghi e la lettura con l’autore sono a cura di Gerardo Saponara responsabile della giovane e interessante casa editrice “Leda e il Cigno” di Vaglio Basilicata (Potenza).