A Bacoli il sindaco annuncia iter per annullamento SCIA di American Auto (che resta aperta)

BACOLI – Un procedimento meramente burocratico per ritirare la SCIA alla concessionaria “American Auto” è stata avviata dal comune di Bacoli. Nello specifico all’intestataria della società viene contestata una difformità tra la comunicazione di inizio attività, che prevedeva la sola esposizione delle vetture, e la reale attività in corso nel parco auto nel quale avviene invece la compravendita di veicoli. L’azione amministrativa da parte dell’Ente arriva dopo il clamore mediatico sollevato nelle ultime settimane dalle denunce di decine di clienti che si sono detti “truffati” dal gestore di fatto dell’attività commerciale, Enrico Michele Ioffredo, padre della giovane intestataria.

L’ANNUNCIO – Il procedimento da parte del comune di Bacoli è stato annunciato su Facebook dal sindaco Josi Della Ragione «Vi informo che abbiamo appena avviato il procedimento di chiusura per una nota attività che vende autovetture. Qui a Bacoli. È un atto di giustizia. Perché facciamo luce su recenti gravi irregolarità che abbiamo rilevato nella documentazione amministrativa. Ci abbiamo lavorato molto. Ed abbiamo agito, subito. Perché stiamo seguendo questa storia da mesi. Producendo atti, sanzioni, sequestri. Spesso, in silenzio. Ma con grande determinazione. Ed è per questo che voglio ringraziare gli uffici comunali e le forze dell’ordine, per il continuo e concreto lavoro svolto in sinergia. E che svolgiamo, sempre. – ha spiegato – Abbiamo inviato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento della SCIA e della conseguente inibizione dell’attività di esposizione e vendita di autovetture”. Nel frattempo, però, la concessionaria resta regolarmente aperta al pubblico.