A Bacoli concerto di Capodanno con Cristina D’Avena

BACOLI – Sarà Cristina D’Avena la star del concerto di Capodanno a Bacoli. La cantante bolognese, famosa per essere la voce delle canzoni che hanno accompagnato innumerevoli cartoni animati che hanno segnato intere generazioni, si esibirà sul lago Miseno. In totale Bacoli avrà in totale tre spettacoli nelle sere del 30 e 31 dicembre e nella serata del 1 gennaio.

LA STAR – «Portiamo a Bacoli la cantante che ha fatto innamorare i bambini di ogni età. Sarà un concerto bellissimo, sul lago Miseno. La sera del 1 Gennaio. Immersi tra le Luci d’Artista. Vivremo la prima serata del 2024, cantando le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di milioni di italiani. E di tante generazioni. Uno spettacolo gratuito, aperto a tutti. Così uniremo in piazza piccoli, adulti, anziani. Figli, genitori, nonni» ha spiegato il sindaco Josi Della Ragione.