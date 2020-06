QUARTO – Collegherà la stazione della Circumflegrea di Quarto Officina con la villetta comunale e il centro della città con la periferia la nuova bike lane di otto chilometri. Il progetto, le cui linee guida sono state approvate con una delibera di indirizzo dalla Giunta comunale di Quarto, ha l’obiettivo di rafforzare e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto leggeri, a basso impatto ambientale, incentivando il “bike to work” e “bike to school” per quanto concerne gli spostamenti sistematici casa-lavoro-scuola, attraverso l’utilizzo di biciclette elettriche e monopattini, riducendo così inquinamento atmosferico e acustico, quest’ultimo una delle priorità del nuovo PUC, il Piano urbano comunale in fase di realizzazione.

IL PERCORSO – La nuova bike lane sarà ricavata dalla carreggiata stradale o, in alternativa, dai marciapiedi o mediante l’utilizzo delle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi di trasporto pubblico: dovrà collegare tra loro le tre stazioni della Circumflegrea, i parcheggi e i principali luoghi della città. A sostegno sono previsti anche parcheggi per le biciclette e rastrelliere che saranno installate in edifici, impianti sportivi e strutture comunali. Inoltre, a supporto degli utenti che utilizzeranno bici e monopattini, è prevista anche l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli e la realizzazione di aree da riservare alla sosta, anche mediante l’eventuale utilizzo di stalli già destinati ai parcheggi a strisce blu.