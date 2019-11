QUARTO – Oltre mezzo metro d’acqua, auto in panne e un fiume in strada. È quanto sta accadendo in queste ore in via Campana a Quarto, nella zona del Bivio. Le immagini stanno facendo il giro del web: si vede gente bloccata in strada e impossibilitata a passare da un marciapiedi all’altro per raggiungere abitazioni e attività commerciali. Quarto insieme a Pozzuoli è tra i comuni flegrei più colpiti dall’ondata di maltempo che sta flagellando la regione.