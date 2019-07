MONTE DI PROCIDA – Continua il dialogo con la Regione Campania per la progettazione degli interventi sulla viabilità a Monte di Procida. Con decreto dirigenziale 129 del 29/03/2019 è stata finanziata la progettazione del nuovo asse viario “Collegamento via Petrara – via Cappella” che, insieme ad altri interventi previsti a livello regionale, sarà affidata dall’ente regionale ad un soggetto all’uopo selezionato. «Si tratta di uno degli interventi di nuova viabilità, inseriti anche nel recente Puc. Stiamo lavorando per cercare di migliorare la decennale carenza di infrastrutture viarie, che negli anni non sono state mai adeguate alla aumentata urbanizzazione del territorio e che deteriorano la vivibilità di Monte di Procida e pregiudicano il suo sviluppo», dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese, che già da mesi sta lavorando alla programmazione degli interventi per il riassetto del territorio, anche in chiave di mobilità sostenibile e sviluppo strategico.

I PROGETTI – «Un intervento che tra l’altro va a riqualificare e migliorare la vivibilità dell’area di Cappella, su cui, dopo decenni, sono finalmente in corso interventi di recupero statico della sede stradale e degli edifici adiacenti. E dove a breve partiranno anche importanti lavori di riqualificazione delle palazzine ERP con un intervento di oltre 3 milioni di euro, con lo scopo di migliorare la qualità degli alloggi, renderli accessibili ai diversamente abili, migliorare l’estetica complessiva e la loro sostenibilità ambientale», conclude il primo cittadino montese.