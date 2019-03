VARCATURO – Momenti di tensione e paura a Varcaturo. Un 27enne di Giugliano ha preso a schiaffi e pugni la giovane moglie perché la donna aveva espresso il desiderio di voler trovare un lavoro. La vittima è riuscita a divincolarsi e ad afferrare un coltello da cucina, con cui voleva difendersi. Per tutta risposta l’uomo ha tirato fuori una sciabola che teneva in casa e ha esclamato: «Se proprio vuoi ammazzarmi, ammazzami con questa». Dopo pochi istanti la donna è riuscita comunque ad afferrare il telefono e a chiamare il 112. Ad intervenire nell’abitazione della coppia, nel giro di qualche minuto, sono stati i carabinieri della stazione di Varcaturo, i quali hanno immediatamente arrestato il 27enne e sequestrato la sciabola.

IN CELLA – Approfondendo la situazione familiare i militari hanno appurato che episodi simili si verificavano da circa un anno coinvolgendo anche i figli dei due, ma la donna finora non aveva mai denunciato. L’arrestato, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, adesso è in carcere.