POZZUOLI – Vittoria alle Universiadi nella categoria “Sciabola” della scherma per la giovane ventitreenne cittadina Puteolana Rebecca Gargano che porta a casa la medaglia d’oro battendo insieme alle sue compagne Lucia Lucarini e Michela Battiston, la Francia in finale per 45-41.

CHI È REBECCA – Laureata in Economia Aziendale pratica questo sport dall’età di nove anni, durante questo periodo è riuscita a portare a casa molti risultati importanti che le hanno permesso di partecipare a questa competizione. Rebecca ci ha parlato delle forti emozioni che ha provato dopo la vittoria con un “super tifo” da parte della famiglia, del suo club e dei suoi tanti amici presenti li per sostenerla.

LE PRIME PAROLE – “Un’ emozione indescrivibile, non ho mai provato sensazioni del genere ho ancora la pelle d’oca, concludere la stagione con questa vittoria fa ben sperare per il prossimo anno”. Un bellissimo capitolo di sport che da grande onore alla città di Pozzuoli, e un ottimo esempio per tutti i giovani.