POZZUOLI – Due persone sono state travolte e investite pochi minuti fa in via Campi Flegrei. L’incidente è avvenuto lungo il pericoloso tratto di strada tra il “Tivoli” e “Terrazza ventidue”. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Mariadelle Grazie di Pozzuoli. Nell’auto (una Fiat Idea) c’erano due persone che sono state fermate e identificate dagli agenti di polizia giunti sul posto. Le condizioni dei due feriti -secondo quanto si apprende- non sarebbero gravi. (Seguiranno aggiornamenti)