POZZUOLI – Un incidente è avvenuto pochi minuti fa in via Campana, nei pressi del supermercato “MD”. Coinvolte tre auto, due delle quali si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed é stata trasferita in ambulanza dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia municipale che stanno ricostruendo l’accaduto. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara: all’arrivo dei caschi bianchi due veicoli sono stati trovati al centro della carreggiata e un terzo mezzo a pochi metri di distanza.

TRAFFICO IN TILT – Al momento i veicoli occupano entrambe le corsie e ciò sta causando problemi alla circolazione: lunghe code si sono formate in direzione sia di Quarto che di Pozzuoli.