POZZUOLI – Un vasto incendio è divampato poco fa nella centrale dell’Enel di via Fascione. In fiamme diversi tralicci. Per alcuni minuti quasi tutta la città di Pozzuoli è rimasta senza energia elettrica. Fuoco e fiamme sono visibili a centinaia di metri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. Paura tra residenti e automobilisti, segnalate persone in strada allarmate dall’incendio di vaste dimensioni. (seguiranno aggiornamenti)