POZZUOLI – Attimi di paura ad Arco Felice dove un incendio è divampato all’interno del locale “L’angolo del Diavolo dei Polli”. Sul posto in questi minuti ci sono vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Le fiamme si sarebbero sprigionate dall’interno forse a causa di un corto circuito. Numerose persone si sono riversate in strada alla vista del fumo che usciva dal locale. La situazione al momento non risulterebbe particolarmente preoccupante. Sono in corso le verifiche per accertare le esatte cause che hanno provocato l’incendio (seguiranno eventuali aggiornamenti)