POZZUOLI – Fermate questa mattina tutte le postazioni del 118 dell’area flegrea. Le attività di Pozzuoli A, Pozzuoli B, Quarto e Bacoli Monte Saut sono state sospese temporaneamente per sottoporre all’esame del tampone per il Covid-19 autisti, infermieri e medici che lavorano sulle ambulanze. I mezzi, dunque, restano fermi in attesa dell’evolversi della situazione. Al momento le ambulanze disponibili per l’area flegrea sono quelle che fanno capo alle postazioni di Varcaturo, Giugliano A e Giugliano B, le più vicine da un punto di vista geografico. (seguiranno aggiornamenti)