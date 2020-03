POZZUOLI – C’è un terzo caso di Coronavirus a Pozzuoli. La persona risultata positiva al tampone quest’oggi è residente nella frazione di Cigliano. Il terzo caso è stato reso noto pochi minuti fa il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia: “La Protezione civile regionale mi ha appena comunicato i dati dei tamponi analizzati nell’arco di questa giornata. C’è un nuovo caso Pozzuoli. Salgono a tre i pazienti colpiti da Covid 19, di cui uno è in via di guarigione definitiva. L’Asl ha attivato tutte le misure per il controllo del link epidemiologico, mettendo in isolamento chi è stato in contatto con il contagiato.”