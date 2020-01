POZZUOLI – Auto in fiamme sulla bretella di collegamento tra via Campana e la SS7 Quater, lungo la corsia che da Quarto conduce al quartiere di Monterusciello. In fiamme, a bordo della strada, un’auto di piccola cilindrata che sembra essere una Smart. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo. (seguiranno eventuali aggiornamenti)