POZZUOLI – Fumo, puzza di bruciato e aria irrespirabile anche questa sera a Monterusciello dove poco fa i vigili del fuoco sono nuovamente intervenuti in via De Curtis per spegnere un incendio nei pressi del sito di trasbordo rifiuti. Il rogo questa volta sarebbe stato alimentato dai fumi di ritorno dopo l’incendio di ieri. Allarmati i residenti della zona per l’aria che da sabato è irrespirabile e che li costringe a barricarsi in casa.