POZZUOLI – Due contagiati da Coronavirus sono stati trasferiti in giornata al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. La disposizione è arrivata in seguito alla ridefinizione in “Spoke” dell’ospedale flegreo che, in qualità di presidio territoriale, accoglierà i pazienti provenienti dal Cotugno di Napoli che a sua volta sarà alleggerito dal carico di lavoro liberando così nuovi posti letto. Al Santa Maria delle Grazie è stato allestito un reparto in cui saranno destinati tutti i contagiati da Covid-19 provenienti dall’ospedale napoletano, che rappresenta un centro Hub. Il modello Hub-Spoke serve per rendere capillare l’assistenza sul territorio: intorno ad ogni centro Hub, come nel caso del Cotugno, ci sono diversi Spoke, tra cui proprio l’ospedale di Pozzuoli.