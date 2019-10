BACOLI – Il liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli, scuola capofila della Rete Les Campania, partecipa anche quest’anno alla Notte Bianca dei Licei Economico Sociali che si terrà oggi a partire dalle ore 18:00. Il tema è il seguente: “Cultura e Sviluppo Economico”. Le iniziative proposte intendono sottolineare il ruolo del liceo economico sociale come centro propulsore di attività aperte a tutta la comunità e sono volte alla diffusione dell’educazione economico-finanziaria fra i più giovani. E’ un’iniziativa che unisce a distanza tutti i licei economico sociali coinvolti e intende essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di vivere insieme gli spazi, trasformati per l’occasione in sale d’incontro e di spettacolo, aperti al territorio e animati da tutta la comunità scolastica.