POZZUOLI – Le spettacolari immagini della tromba d’aria che nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre si è formata nel Golfo di Pozzuoli. L’area interessata è lo specchio d’acqua compreso tra i cantieri navali e il mercato ittico di via Fasano. Il fenomeno fortunatamente non ha provocato danni. Nel video realizzato da Andrea Fiorino si vede la tromba d’aria formarsi in mare.