POZZUOLI – In arrivo tre giorni di pioggia e freddo nei Campi Flegrei. E’ quanto riporta il sito specializzato “IlMeteo.it” che prevede per domenica 18 marzo una giornata caratterizzata da fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 9°C. Per lunedì 19 marzo, invece, “IlMeteo.it” annuncia una giornata prevalentemente piovosa con possibili temporali. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 10 e sarà di 11°C, la minima di 9°C alle ore 6. Infine per martedì 20 marzo la giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 8°C e massima di 14°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio, veloci piovaschi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la minima di 8°C alle ore 6. Venti deboli in generale.