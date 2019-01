QUARTO – L’anno nuovo inizia con una tragedia stradale. Asfalto di sangue tra Quarto e Marano: stamattina, in via Campana, un uomo in sella ad uno scooter ha perso la vita. Per il centauro non c’è stato più niente da fare; vani i soccorsi del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente; secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto coinvolto nello scontro anche un extracomunitario in sella ad una bicicletta. Il giovane è stato trasportato in ospedale. Chiusa al traffico l’arteria di via Campana.

(Seguiranno aggiornamenti)