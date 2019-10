QUARTO – Tragedia questa mattina poco prima dell’apertura del mercato settimanale che si svolge ogni lunedì in via Leonardo Da Vinci. Una donna, per cause ancora da chiarire, è morta dopo essere stata travolta da un furgone guidato da uno dei mercatali che di lì a poco avrebbe allestito il proprio punto vendita. La vittima, A.F., 62 anni, abitava a pochi passi dal luogo dell’incidente, immediatamente al piazzale che ospita gli operatori. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.