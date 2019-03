NAPOLI – Torna sabato l’Earth Hour, la manifestazione mondiale indetta dal Wwf che chiede di spegnere per un’ora le luci, per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici. Quest’anno lo slogan è #Connect2Earth, a significare lo stretto legame tra uomo e natura. L’evento Wwf, giunto alla sua dodicesima edizione, lo scorso anno ha fatto registrare 188 paesi coinvolti, 18.000 monumenti storici o simboli spenti, oltre 3 miliardi di messaggi veicolati sui social, più di 250 Ambasciatori e influencer votati alla causa. In Italia sono stati più di 400 i comuni che hanno partecipato, spegnendo le proprie luci per un’ora in serata. Quest’anno l’appuntamento centrale per l’Italia si svolgerà a Matera, città Capitale Europea della Cultura 2019 e già sito UNESCO dal 1993. Hanno già aderito tra gli altri Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Firenze, Venezia, Trieste, Reggio Calabria e Perugia. Saranno tantissime le iniziative e gli eventi organizzati dai volontari del Wwf.