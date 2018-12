MONTE DI PROCIDA – Gli studenti di Monte di Procida a lezione di sicurezza. Si è tenuta questa mattina l’esercitazione della Protezione civile. L’attività è stata svolta in contemporanea nei plessi dell’istituto Vespucci e del circolo Dante Alighieri. Si tratta di un’esercitazione di Protezione civile sul rischio sismico, con il coinvolgimento delle scuole, del Comune, dei carabinieri e dell’associazione Falco.

IO NON RISCHIO – L’iniziativa a Monte di Procida rientra nella campagna nazionale “Io non rischio”. «Buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose dei rischi a cui è esposto il territorio e diffondere consapevolezza contribuiscono a farci stare più sicuri», fanno sapere dal Comune.