MARANO DI NAPOLI – I Carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno tratto in arresto Gennaro Fontanella, 28enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Fontanella è stato sorpreso dai militari in Via Lazio mentre tentava di rubare una vettura parcheggiata e alla quale aveva già forzato portiera e blocco di accensione. Arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, il 28enne è in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo.