SAVIANO – Due esemplari di tartaruga testudo hermanni, una specie a grave rischio di estinzione, sono state abbandonate da ignoti all’esterno di una clinica per animali di Saviano. I titolari della struttura hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto è intervenuto il nucleo Cites ( Convention on international trade of endangered species) e da un primo esame i carabinieri hanno rilevato gravi lesioni al carapace, compatibili con morsi di cane e carenza di luce e vitamine. Le tartarughe sono state poste sotto sequestro e affidate alle cure dei medici della struttura.