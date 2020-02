POZZUOLI – Nessun caso di Coronavirus a Pozzuoli. Questa mattina un uomo di circa 50 anni e il figlio si sono presentati presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” perché nei giorni scorsi avevano avuto contatti con persone sottoposte al tampone faringeo, poi risultato negativo. L’uomo presentava tosse e una leggera dispnea. Sintomi che lo hanno spinto a recarsi al Pronto Soccorso della Schiana in compagnia del figlio. I due sono stati messi in isolamento e sottoposti al test che consente di analizzare la mucosa della faringe. Entrambi i tamponi sono risultati negativi. Scene simili si stanno ormai verificando con una cadenza quasi quotidiana in tutta Napoli e provincia. La psicosi ha preso il sopravvento tra i cittadini che temono per la propria incolumità e per quella dei rispettivi cari. Al momento in Italia si registrano 374 casi di Coronavirus. La Lombardia conta 258 casi, il Veneto 71, l’Emilia Romagna 30, il Piemonte 3, il Lazio 3, la Liguria 3, la Toscana 2, la Sicilia 3, le Marche 1 e il Trentino Alto Adige 1.