POZZUOLI – Hanno trovato la loro auto svaligiata e devastata dai ladri che hanno portato via perfino le cassette con la frutta e la verdura. E’ la triste scoperta fatta questa mattina da una coppia di anziani coniugi di ritorno dal cimitero di Pozzuoli. I due avevano parcheggiato la loro vetture in via Campi Flegrei, nei nuovi spazi di sosta a strisce blu. Pochi minuti e qualcuno, in pieno giorno e in una zona altamente trafficata, ha preso di mira l’auto dalla quale hanno portato via di tutto, compresa la spesa che poco prima i due anziani avevano fatto al mercato di via Fasano.

LO SFOGO – L’episodio di questa mattina allunga la serie di furti e danneggiamenti ai danni di auto, dopo i raid del fine settimana nel parcheggio dell’ex Sofer. «E’ stato un incubo per i miei genitori, due persone di oltre 70 anni che si sono ritrovate davanti questo scempio -racconta Giuseppe, figlio delle vittime- è inammissibile che in pieno giorno possa accadere tutto ciò. Già in via Fasano non si può parcheggiare, adesso dobbiamo stare attenti anche in via Campi Flegrei. Pozzuoli sta diventando invivibile da questo punto di vista.»