POZZUOLI – E’ una fake news, non c’è nessun caso di coronavirus tra gli operatori e i pazienti del Centro Serapide. È circolata su WhatsApp in queste ore la notizia priva di fondamento di due persone (un dipendente e un paziente) che sarebbero risultate positive da coronavirus. Il Centro Serapide fa sapere che si tratta di una fake news e che nelle prossime ore provvederà a presentare denuncia alla Polizia Postale al fine di individuare l’autore della falsa notizia e del procurato allarme. Le attività restano tutto operative come disposto dal Ministero della salute.