POZZUOLI – Storia a lieto fine nella città di Pozzuoli. Gennaro Cannavacciuolo è stato finalmente ritrovato. Sospiro di sollievo per i familiari che si sono messi sulle tracce del 49enne per oltre 24 ore. L’uomo era stato avvistato mercoledì alle 12 al Rione Toiano. Poi la scomparsa nel nulla fino al tardo pomeriggio di ieri. Gennaro è stato avvistato da alcuni conoscenti a Secondigliano. Allertata immediatamente la famiglia. Un lasso temporale che, sebbene possa apparire breve, è diventato un’eternità per i suoi parenti. Gennaro ha bisogno, infatti, di farmaci salvavita.