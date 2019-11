POZZUOLI – Il sindaco Vincenzo Figliolia, con apposita ordinanza ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero comunale per le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2019. Il provvedimento, adottato “in via cautelare ed a tutela della incolumità dell’utenza”, si è reso necessario dopo aver constatato “problematiche di diffuso smottamento dei suoli e di consequenziale dissesto delle aree in cui sono effettuati gli interri di salme”, oltre a buche e avvallamenti del terreno registrati in seguito alle eccezionali avversità meteorologiche di questi giorni. Al cimitero si potrà accedere unicamente per lo svolgimento delle operazioni indifferibili ed urgenti richieste per ragioni igienico-sanitarie ed esclusivamente per gli interri, per i quali sarà consentito l’accesso ad un numero limitato di familiari.