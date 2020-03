QUARTO – Continuano incessanti i controlli da parte delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Sono decine le persone denunciate, sia dai carabinieri che dalla polizia municipale. Le violazioni principali riguardano coloro che si sono recati a fare la spesa in gruppi di più persone, nonchè chi – soprattutto tra i più giovani – si è intrattenuto in strada assieme ad altri senza alcuna necessità. Infine, i denunciati sorpresi nel territorio comunale nonostante provenissero da altri comuni dell’hinterland, come Villaricca e Giugliano.