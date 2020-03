POZZUOLI – In questa terza puntata di “3 minuti di…” abbiamo dato la parola al dottore commercialista Francesco Mele dello studio “Mele & Partners Commercialisti Associati” di Napoli che ci spiega, brevemente, quattro punti importanti contemplati nel “Decreto Cura Italia” (ancora in fase di aggiornamento) che prevedono interventi economici in materia di Cassa Integrazione, Sospensione Prestiti, Indennizzi per Partite Iva e Affitti commerciali. Il format è realizzato dal giornalista Gennaro Del Giudice. Montaggio di Angelo Greco.