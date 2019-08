ACERRA – Il Ministero dell’Ambiente ha convocato per il prossimo 5 settembre 19 sindaci del Casertano, i cui comuni ricadono nella cosiddetta Terra dei Fuochi, per discutere di emergenza roghi e più in generale del problema rifiuti. La convocazione fa seguito alla lettera inviata qualche giorno fa dai sindaci ai ministri Sergio Costa (Ambiente), Matteo Salvini (Interni) e Elisabetta Trenta (Difesa), in cui si chiedeva «una risposta coordinata, risoluta e tempestiva, tenuto conto che la questione rifiuti, strettamente connessa a quello dei roghi, e più in generale il tema della tutela dell’ambiente, nelle nostre zone continua a rivestire i caratteri dell’emergenza». Invitati i sindaci di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Sant’Arpino, San Cipriano, San Marcellino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno nonché di Acerra anche in vista della chiusura del termovalorizzatore.