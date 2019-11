VARCATURO – Studenti costretti a camminare in acqua e fango per raggiungere la scuola”. E’ quanto denunciano alcuni genitori degli alunni del Liceo Scientifico “Falcone” di Varcaturo. Dopo le recenti piogge, la già dissestata strada si allagata a tal punto da rendere quasi impossibile la percorribilità. Come dimostrano le foto, infatti, l’intero vialone che conduce all’ingresso dell’istituto è stato del tutto invaso dall’acqua e dal fango. “Per raggiungere l’istituto, sono costretti ad attraversare una strada che tutto è tranne che una strada. Purtroppo il sindaco di Giugliano, a cui abbiamo segnalato la cosa, non ha preso la vicenda in considerazione visto che la scuola è la succursale di un istituto di Pozzuoli” denunciano i genitori che chiedono un intervento da parte del comune di Giugliano.