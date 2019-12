RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Caro Sindaco Antonio Sabino, siamo gli abitanti di via Spadari che lei decretato strada chiusa per pericolo frana…le foto sono della strada che lei ci ha indicato come alternativa per poter essere ancora persone libere. Ora alla luce di ciò che vede è chiaro che non ci è più possibile poterla percorrere. Pertanto le chiediamo di metterci in condizioni di poter uscire di casa nel caso di emergenza e pericolo. (Maria Rosaria P.)

