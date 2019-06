QUARTO – Un sos arriva dai residenti che denunciano una puzza di bruciato che da oggi sta infestando l’area tra via Crocillo e via Serao. «Con questo caldo siamo costretti a stare barricati im casa per le esalazioni. C’è una insopportabile puzza di bruciato, sembra che stiano bruciando plastica e gomme» racconta un abitante della zona.