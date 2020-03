POZZUOLI – Un messaggio di incoraggiamento rivolto a tutti i medici e agli infermieri che in questi giorni sono alle prese con l’emergenza Coronavirus. Con uno striscione i proprietari del panificio “Bakery Food”, sito in via Antonino D’Antona (zona ospedaliera a Napoli), vogliono mostrare la propria solidarietà a tutto il personale sanitario. “Bakery Food ringrazia tutti i medici e infermieri. Siete il nostro orgoglio. Grazie di tutti“, si legge sullo striscione affisso all’ingresso dell’attività. Antonio D’Isanto e Gennaro D’Isanto sono di Pozzuoli e si sono fatti promotori di questa singolare e piacevole iniziativa: «Vogliamo far sapere a tutti i medici ed infermieri che noi tutti li incoraggiamo con un piccolo gesto».